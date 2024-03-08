18-летний Гиу впервые вышел в старте «Барселоны» в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу вышел в стартовом составе команды в матче против «Мальорки».

Для 18-летнего футболиста это первое появление с первых минут в рамках чемпионата Испании. Ранее футболист провёл шесть матчей за первую команду «сине-гранатовых» во всех соревнованиях, забив два гола, а в старте выходил лишь однажды – в Кубке Испании.

Любопытно, что в запасе сегодня остались Роберт Левандовски и Витор Роке, также претендующие на позицию центрфорварда. По данным испанских СМИ, рулевой Хави Эрнандес посчитал, что Марк Гиу лучше всех из имеющихся нападающих подходит для сегодняшнего матча.

Следить за матчем «Барселона» – «Мальорка» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.