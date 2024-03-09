Голкипер «Мальорки» отразил 9 пенальти с сезона-2019/20 – рекорд топ-5 лиг

Голкипер «Мальорки» Предраг Райкович в очередной раз отразил одиннадцатиметровый.

В этот раз переиграть серба с точки не смог полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган: немецкий футболист мог вывести «сине-гранатовых» вперёд на 24-й минуте сегодняшнего поединка, однако вратарь гостей отразил его удар. По данным Opta, на счету Райковича уже девять отражённых пенальти в рамках пяти ведущих европейских лиг с сезона-2019/20 – лучший результат за обозначенный период среди всех голкиперов.

Предраг Райкович перебрался в «Мальорку» летом 2022 года. Ранее он на протяжении трёх лет выступал за французский «Реймс», где и «взял» большую часть одиннадцатиметровых.