​Канселу выразил желание остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос о своём будущем.

- Надеетесь ли вы остаться в «Барселоне» после этого сезона?

- Да, да, верю! – ответ Канселу приводит в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Жоау Канселу выступает за «Барселону» в аренде. Права на 29-летнего защитника принадлежат «Манчестер Сити». Действующий контракт португальца с грандом Премьер-лиги рассчитан до середины 2027 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 40 миллионов евро.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Мальорки» дома.