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​Канселу выразил желание остаться в «Барселоне»

06 Марта 2024 • 22:02 Комментировать (1)
Барселона
...
Мальорка
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08.03 23:00

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос о своём будущем.  

- Надеетесь ли вы остаться в «Барселоне» после этого сезона?

- Да, да, верю! – ответ Канселу приводит в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Жоау Канселу выступает за «Барселону» в аренде. Права на 29-летнего защитника принадлежат «Манчестер Сити». Действующий контракт португальца с грандом Премьер-лиги рассчитан до середины 2027 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 40 миллионов евро.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Мальорки» дома.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
06 Марта 2024 в 22:08
разумеется он хочет играть в ТОП клубе, а не в помойке ))
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