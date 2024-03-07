Хави назвал лучшего президента в истории «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави поделился мнением о работе президента клуба Жоана Лапорты на своем посту.

«Я даю очень положительную оценку. Президент взял на себя клуб в очень трудный экономический момент, в том числе на институциональном и спортивном уровнях. Для меня Лапорта - лучший президент в истории «Барселоны», - приводит слова испанского специалиста издание Mundo Deportivo.

«Барселона» находится на третьем месте в чемпионате. На второй строчке располагается «Жирона», которая отстаёт от «Реала» на 7 очков. До конца розыгрыша Ла Лиги осталось сыграть 11 матчей.