Нынешний «Реал» – рекордсмен последних лет по голам из-за пределов штрафной в Ла Лиге

Мадридский «Реал» регулярно поражает ворота соперников дальними ударами.

После 12 туров чемпионата Испании на счету «сливочных» девять голов, забитых ударами из-за пределов штрафной площади – лучший показатель за последние десять лет (в сезоне 2012/13 «Барселона» показала такой же результат после 12 туров), отмечает Opta, а также лучший показатель с сезона 2003/04, когда ресурс начал собирать подобные данные.

Сегодня в 23:00 по московскому времени «Реал» сыграет в гостях против «Райо Вальекано» в рамках 13-го тура Ла Лиги. В случае победы коллектив Карло Анчелотти вернётся на первую строчку в турнирной таблице.