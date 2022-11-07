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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нынешний «Реал» – рекордсмен последних лет по голам из-за пределов штрафной в Ла Лиге

07 Ноября 2022 • 22:15 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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Через 0 ч. 21 мин.

Мадридский «Реал» регулярно поражает ворота соперников дальними ударами.

После 12 туров чемпионата Испании на счету «сливочных» девять голов, забитых ударами из-за пределов штрафной площади – лучший показатель за последние десять лет (в сезоне 2012/13 «Барселона» показала такой же результат после 12 туров), отмечает Opta, а также лучший показатель с сезона 2003/04, когда ресурс начал собирать подобные данные.

Сегодня в 23:00 по московскому времени «Реал» сыграет в гостях против «Райо Вальекано» в рамках 13-го тура Ла Лиги. В случае победы коллектив Карло Анчелотти вернётся на первую строчку в турнирной таблице.

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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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