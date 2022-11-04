Кроос: «В 2021 году я думал, что «Реал» недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос признался, что не верил в триумф своей команды.

По словам немецкого футболиста, в начале прошлого сезона состав «сливочных» выглядел недостаточно убедительно, чтобы всерьёз претендовать на победу в самом престижном еврокубке: «В 2021 году «Реал» лишился Серхио Рамоса, также не состоялось подписание Мбаппе. В связи с этим я полагал, что у нас хорошая команда, но недостаточно сильная, чтобы выиграть Лигу чемпионов. В итоге мы сделали это, обыграв сильнейших соперников», – цитируют Крооса испанские СМИ.

В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Реал» взял верх над «Ливерпулем».