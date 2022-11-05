Бензема признался, что не отправится доигрывать в «Лион»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не собирается вновь выступать за свой родной клуб.

Именно в «Лионе» француз сделал себе имя, прежде чем перебраться в «Реал» за 35 млн евро летом 2009 года. С тех самых пор Бензема выступает в Мадриде, где, судя по всему, планирует завершить игровую карьеру.

«Я оставил о себе хорошую память в «Лионе», сделал то, что должен был. Я хочу, чтобы всё так и оставалось, и я не думаю о возвращении туда. «Лион» всегда будет клубом моего сердца. Я с удовольствием вернусь, если однажды смогу сделать это в другой должности», – заявил Бензема, забивший 66 голов в 148 поединках за «Лион».