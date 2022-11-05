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Бензема признался, что не отправится доигрывать в «Лион»

05 Ноября 2022 • 02:46 Комментировать
Марсель
...
Лион
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06.11 22:45

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не собирается вновь выступать за свой родной клуб.

Именно в «Лионе» француз сделал себе имя, прежде чем перебраться в «Реал» за 35 млн евро летом 2009 года. С тех самых пор Бензема выступает в Мадриде, где, судя по всему, планирует завершить игровую карьеру.

«Я оставил о себе хорошую память в «Лионе», сделал то, что должен был. Я хочу, чтобы всё так и оставалось, и я не думаю о возвращении туда. «Лион» всегда будет клубом моего сердца. Я с удовольствием вернусь, если однажды смогу сделать это в другой должности», – заявил Бензема, забивший 66 голов в 148 поединках за «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Карим Бензема
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МАРСЕЛЬ ЛИОН
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