Титов сделал прогноз на дерби «Райо Вальекано» - «Реал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от заключительного поединка 13-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом».

«Райо» хорош, но он не играл с командами уровня «Реала» в последнее время. Да, была ничья с «Атлетико», но эти мадридцы сейчас не в порядке. Я ставлю на «Реал» с форой (-1)», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Мадридское дерби состоится в понедельник, 7 ноября. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. В случае победы «Реал» вернется на первое место в таблице, которое сейчас занимает «Барселона».