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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов сделал прогноз на дерби «Райо Вальекано» - «Реал»

07 Ноября 2022 • 13:35 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
1 5.20 X 4.05 2 1.65
Через 8 ч. 6 мин.

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от заключительного поединка 13-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом».

«Райо» хорош, но он не играл с командами уровня «Реала» в последнее время. Да, была ничья с «Атлетико», но эти мадридцы сейчас не в порядке. Я ставлю на «Реал» с форой (-1)», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Мадридское дерби состоится в понедельник, 7 ноября. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени. В случае победы «Реал» вернется на первое место в таблице, которое сейчас занимает «Барселона».

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Реал Мадрид Егор Титов Райо Вальекано
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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07.11.22 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.00 4.20 1.66
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