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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, нужен ли «Реалу» новый нападающий

06 Ноября 2022 • 20:26 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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07.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь заявил, что клуб не планирует активную трансферную деятельность в январе.

Лидер «сливочных» Карим Бензема далёк от лучшей формы в текущем сезоне, так как часто испытывает проблемы со здоровьем, но Анчелотти не считает, что ему необходим новый нападающий.

«В наши планы не входят какие-либо сделки на трансферном рынке в январе, – отмечает итальянский специалист, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – Думаю, у Родриго огромный потенциал на позиции «девятки». Я вижу его в роли центрфорварда или под нападающим в будущем», – заявил Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Карим Бензема
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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