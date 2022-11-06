Анчелотти рассказал, нужен ли «Реалу» новый нападающий

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вновь заявил, что клуб не планирует активную трансферную деятельность в январе.

Лидер «сливочных» Карим Бензема далёк от лучшей формы в текущем сезоне, так как часто испытывает проблемы со здоровьем, но Анчелотти не считает, что ему необходим новый нападающий.

«В наши планы не входят какие-либо сделки на трансферном рынке в январе, – отмечает итальянский специалист, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – Думаю, у Родриго огромный потенциал на позиции «девятки». Я вижу его в роли центрфорварда или под нападающим в будущем», – заявил Анчелотти.