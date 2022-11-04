Отец Эндрика отреагировал на слухи о переходе игрока в «Реал»

Отец 16-летнего Эндрика высказался о будущем своего сына на фоне слухов о скором переходе в мадридский «Реал».

На днях в Испании сообщили, что «сливочные» начали переговоры с «Палмейрасом» и могут оформить подписание вундеркинда уже в ближайшие дни.

«Пока ничего не решено – нет договорённости ни с «Реалом», ни с другими клубами, – рассказывает отец Эндрика Дуглас, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – В настоящий момент у нас нет каких-либо предпочтений. Всё решится в ближайшие месяцы: клуб, который удовлетворит запрос «Палмейраса», а также предложит лучший с технической точки зрения проект для Эндрика, в итоге и подпишет его».