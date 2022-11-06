«Реал» надеется продать Азара после чемпионата мира – 2022

Мадридский «Реал» хочет в скором времени продать полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Marca.

В стане «сливочных» надеятся, что Азар сможет продемонстрировать свой уровень на предстоящем чемпионате мира – 2022 в Катаре, тогда игроком могут заинтересоваться другие клубы. При этом источник отмечает, что в планы самого футболиста не входит уход из «Реала».

В этом сезоне на счету 31-летнего бельгийца один забитый мяч и одна голевая передача в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Азара в 12 млн евро.