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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос ответил, какой трофей для него важнее: чемпионат мира или Лига чемпионов

04 Ноября 2022 • 15:08 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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07.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, какой трофей для него важнее: чемпионат мира или Лига чемпионов. Напомним, немец пять раз выигрывал самый престижный еврокубок и лишь однажды становился победителем Мундиаля.

«Лига чемпионов или чемпионат мира? Совсем не сложный вопрос. Конечно же Лига чемпионов», – заявил Кроос в интервью M+.

Одну Лигу чемпионов Тони выиграл в составе мюнхенской «Баварии», а за год до этого проиграл в финале лондонскому «Челси». Остальных 4 трофея полузащитник добыл уже в расположении мадридского «Реала».

В конце сезона у Крооса заканчивается контракт с «королевским клубом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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