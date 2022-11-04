Кроос ответил, какой трофей для него важнее: чемпионат мира или Лига чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, какой трофей для него важнее: чемпионат мира или Лига чемпионов. Напомним, немец пять раз выигрывал самый престижный еврокубок и лишь однажды становился победителем Мундиаля.

«Лига чемпионов или чемпионат мира? Совсем не сложный вопрос. Конечно же Лига чемпионов», – заявил Кроос в интервью M+.

Одну Лигу чемпионов Тони выиграл в составе мюнхенской «Баварии», а за год до этого проиграл в финале лондонскому «Челси». Остальных 4 трофея полузащитник добыл уже в расположении мадридского «Реала».

В конце сезона у Крооса заканчивается контракт с «королевским клубом».