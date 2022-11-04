Наставник Хулен Лопетеги хочет видеть в своей новой команде Мариано Диаса, если будет назначен на пост.

Именно испанский специалист считается основным претендентом на должность нового наставника «волков». Стороны провели переговоры, контракт может быть подписан в скором времени. По информации Fichajes, Лопетеги уже определился с одним из подписаний во главе английского клуба – речь о 29-летнем форварде мадридского «Реала» Мариано Диасе, давно не проходящем в состав «сливочных». Трансфер может произойти в январе.

Хулен Лопетеги, напомним, ранее возглавлял «Севилью», из которой был уволен в связи с неудовлетворительными результатами на старте текущего сезона.