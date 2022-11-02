Лаже рассказал о причинах неудачи в «Вулверхэмптоне»

Бывший наставник «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о причинах неудачи на тренерском посту коллектива Английской премьер-лиги.

«В «Бенфике» и «Вулверхэмптоне» у меня были хорошие идеи, но у меня не было ни времени, ни подходящих игроков, чтобы продолжать», – заявил португальский специалист, чьи слова приводит A Bola.

Напомним, что Лаже был уволен из английской команды в начале октября за слабые результаты. На момент отставки «Вулвз» находились в зоне вылета всего с шестью набранными баллами. Что интересно, руководство «волков» до сих пор не нашло замену Бруну.

