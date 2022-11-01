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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги близок к назначению в английский клуб

01 Ноября 2022 • 22:36 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Брайтон
1 3.40 X 3.40 2 2.15
05.11 18:00

Наставник Хулен Лопетеги провёл переговоры с английским «Вулверхэмптоном».

Ранее уже сообщалось об интересе руководства «волков» к испанскому специалисту, теперь же издание Telegraph утверждает, что договорённость между сторонами вот-вот будет достигнута. В «Вулверхэмптоне» считают, что о назначении Лопетеги может быть объявлено официально уже в ближайшие дни, а сам наставник доволен тем, как прошли его переговоры с потенциальными работодателями.

Напомним, что в начале октября Хулен Лопетеги был уволен из испанской «Севильи», которую возглавлял на протяжении более чем трёх лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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ВУЛВЕРХЭМПТОН БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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ARTUR
01 Ноября 2022 в 22:46
Видимо скоро туда переберутся все тренера Испании )) Лопетеги зря уволили , распродали ключевых игроков а его сделали крайним , Сампаоли вряд ли их даже к лиге европы приведет .
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