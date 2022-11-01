Лопетеги близок к назначению в английский клуб

Наставник Хулен Лопетеги провёл переговоры с английским «Вулверхэмптоном».

Ранее уже сообщалось об интересе руководства «волков» к испанскому специалисту, теперь же издание Telegraph утверждает, что договорённость между сторонами вот-вот будет достигнута. В «Вулверхэмптоне» считают, что о назначении Лопетеги может быть объявлено официально уже в ближайшие дни, а сам наставник доволен тем, как прошли его переговоры с потенциальными работодателями.

Напомним, что в начале октября Хулен Лопетеги был уволен из испанской «Севильи», которую возглавлял на протяжении более чем трёх лет.