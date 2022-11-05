Де Дзерби: «Большая, большая, большая победа»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» в результативном выездном матче одолел «Вулверхэмптон». События игры прокомментировал Роберто де Дзерби - итальянский специалист, возглавивший клуб уже по ходу сезона. Де Дзерби очень доволен игрой:

- Я очень счастлив. Это большая, большая, большая победа для нас. Очень оживленная, очень непростая игра, но заслуженный результат. Мы сыграли в своем стиле. Честно говоря, до матча я даже не надеялся на такой качественный футбол. Именно поэтому я сейчас счастлив, - цитирует слова итальянского наставника BBC Sport.