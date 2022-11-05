«Вулверхэмптон» официально объявил о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. По информации с сайта «волков», испанский специалист приступит к работе в понедельник 14 ноября, когда начнётся перерыв на чемпионат мира.

О том, на какой срок Лопетеги подписал контракт с «Вулверхэмптоном» пока не сообщается. Напомним, Хулен в начале сезона был уволен из «Севильи», с которой прежде три сезона подряд финишировал в топ-4 чемпионата Испании.

«Вулверхэмптон» на старте сезона уволил Бруну Лаже, который опустил команду в зону вылета. В данный момент «волки» располагаются в турнирной таблице на 19-й строчке.