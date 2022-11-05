Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги – новый тренер «Вулверхэмптона» официально

05 Ноября 2022 • 12:24 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Брайтон
1 3.45 X 3.35 2 2.15
Через 4 ч. 34 мин.

«Вулверхэмптон» официально объявил о назначении Хулена Лопетеги на пост главного тренера. По информации с сайта «волков», испанский специалист приступит к работе в понедельник 14 ноября, когда начнётся перерыв на чемпионат мира.

О том, на какой срок Лопетеги подписал контракт с «Вулверхэмптоном» пока не сообщается. Напомним, Хулен в начале сезона был уволен из «Севильи», с которой прежде три сезона подряд финишировал в топ-4 чемпионата Испании.

«Вулверхэмптон» на старте сезона уволил Бруну Лаже, который опустил команду в зону вылета. В данный момент «волки» располагаются в турнирной таблице на 19-й строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
05 Ноября 2022 в 12:42
филиал Ла Лиги
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.35 3.55 2.17
Видео
05.11.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.14 9.40 17.00
Видео
05.11.22 в 18:00
Лидс Лидс
Борнмут Борнмут
2.08 3.70 3.50
Видео
05.11.22 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.75 3.45 2.55
Видео
05.11.22 в 20:30
Эвертон Эвертон
Лестер Лестер
2.17 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
13:17 · Англия. Премьер-лига
Закария досрочно покинет «Челси»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Эльнени: «В раздевалке «Арсенала» нет игроков с большим эго» 1
12:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отметил прогресс в игре Родри
12:24 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги – новый тренер «Вулверхэмптона» 1 официально
12:13 · Англия. Премьер-лига
Кроос назвал Гвардиолу идеальным для себя тренером
11:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп попросил руководство «Ливерпуля» подписать игрока «Атлетико»
11:59 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «Каземиро позвонил мне и сказал: «Мужик, Премьер-лига просто невероятна»
11:44 · Англия. Премьер-лига
Конте озвучил главное условие руководству «Тоттенхэма» для продления контракта
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Зума высказался о скандале с избиением кошки
11:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я сказал Холанну: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше голов, иначе газеты не будут говорить обо мне»
11:15 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхеме» высказались о трансфере Хвичи
11:09 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо высказался о трансфере в «Милан»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Челси» — самая успешная команда Англии за последние 20 лет»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин перенёс операцию и не сыграет до ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем