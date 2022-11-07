Асенсио продлит контракт, если «Реал» выполнит его требование

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио готов продлить контракт при определённом условии.

Летом футболист изучал различные варианты продолжения карьеры, но его приоритетом всегда был «Реал» – проблема заключалась в роли, а не в финансовом аспекте, докладывает Relevo. Асенсио хотел чаще выходить на поле, поэтому стороны не могли договориться по новому контракту, однако теперь всё идёт к успешному завершению переговоров. 26-летний испанец поставит свою подпись под соглашением, если ему гарантируют игровую практику. Руководство «сливочных» в свою очередь намерено как можно раньше закрыть сделку, чтобы в январе игрок не вёл переговоры с другими клубами.