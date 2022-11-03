«Реал» планирует оформить трансфер восходящей звезды из Бразилии уже в ближайшие дни

Мадридский «Реал» начал активную работу над подписанием 16-летнего Эндрика из «Палмейраса».

Юный нападающий интересен множеству грандов европейского футбола. В «Реале» планировали подождать с оформлением сделки до 2023 года, однако недавние выступления Эндрика убедили «сливочных» в необходимости действовать прямо сейчас. Согласно сведениям Marca, клуб уже отправил своих официальных представителей для переговоров с «Палмейрасом». Окружение игрока в восторге от возможного трансфера в «Реал». Договорённость может быть заключена в скором времени.

Напомним, что Эндрик сможет перейти в европейский клуб только в 2024 году, когда отметит 18-летие.