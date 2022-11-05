Роберто Карлос: «Видаль часто пытался задеть «Реал», но когда выходил на поле, то даже не касался мяча»

Экс-защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос прокомментировал слова полузащитника «Фламенго» Артуро Видаля, который обещал «надрать задницу» «сливочным» на клубном чемпионате мира.

«Видаль часто пытался задеть «Реал» своими провокационными высказываниями, но когда выходил на поле, то даже не касался мяча», – цитирует Карлоса Madrid Xtra.

Клубный чемпионат мира, скорее всего, состоится в феврале. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси», который в финале последнего розыгрыша обыграл бразильский «Палмейрас».

Видаль ранее выступал в Испании в составе каталонской «Барселоны».