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«Челси» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» в борьбе за Эндрика

05 Ноября 2022 • 13:30 Комментировать
Челси
...
Арсенал
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Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» готовы составить конкуренцию мадридскому «Реалу» в борьбе за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Эндрик станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Сам игрок якобы мечтает перейти в «королевский клуб», но ситуация может осложниться, если «Челси» и «ПСЖ» предложат футболисту более выгодные условия.

Напомним, сумма отступных в контракте Эндрика с «Палмейрас» составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий забил три гола в пяти матчах чемпионата Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Палмейрас ПСЖ Эндрик
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