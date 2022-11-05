«Челси» и «ПСЖ» составят конкуренцию «Реалу» в борьбе за Эндрика

Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» готовы составить конкуренцию мадридскому «Реалу» в борьбе за 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Эндрик станет одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». Сам игрок якобы мечтает перейти в «королевский клуб», но ситуация может осложниться, если «Челси» и «ПСЖ» предложат футболисту более выгодные условия.

Напомним, сумма отступных в контракте Эндрика с «Палмейрас» составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий забил три гола в пяти матчах чемпионата Бразилии.