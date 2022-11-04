Блинд: «Чрезвычайно благодарен фанатам «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд вспомнил о своём пребывании в стане «красных дьяволов». Напомним, нидерландец пополнил ряды манкунианцев летом 2014 года и задержался на «Олд Траффорд» на 4 сезона.

«В «Манчестер Юнайтед» я сразу почувствовал признательность с момента приезда и вплоть до ухода. Я чрезвычайно благодарен болельщикам этого клуба за то, что они приняли меня, и за то, что у меня никогда не было ощущения, что они меня не ценят», – цитирует Блинда AFC Ajax.

В 2018 году Дэйли вернулся в амстердамский «Аякс», за который продолжает выступать и по сей день. В стане «Манчестер Юнайтед» игрок завоевал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, а также Лигу Европы.