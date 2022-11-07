Эдегор: «Арсенал» контролировал ход дерби и заслуженно выиграл»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о гостевой победе над «Челси» (1:0) в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Для нас это большая победа. «Арсенал» контролировал ход дерби и заслуженно выиграл. Мы были более доминирующим коллективом на поле и сумели воплотить свое преимущество в гол. Нам нужно продолжать действовать в том же духе. Горжусь выступлением команды», - цитирует норвежца пресс-служба «канониров».

По итогам 15 туров АПЛ «Арсенал» набрал 34 балла и лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.