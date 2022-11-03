Кулибали: «Постараемся сделать всё возможное, чтобы обыграть «Арсенал»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом», который состоится на этих выходных в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» лидируют в турнирной таблице чемпионата, тогда как «пенсионеры» занимают шестую строчку под руководством Грэма Поттера.

«Мы постараемся сделать всё возможное в воскресенье, чтобы выиграть эту игру, но это будет сложно. У нас есть преимущество домашнего стадиона, наши болельщики должны нам помочь. «Арсенал» – отличная команда, которая много побеждает. Мы знаем, что у них есть много талантов», – цитирует Кулибали журналист Скотт Троттер.