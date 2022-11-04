Поттер: «Чилуэлл сегодня пройдёт сканирование, надеемся на лучший результат»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер надеется, что травма защитника Бена Чилуэлла окажется не такой серьёзной. Напомним, англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

«Он собирается пойти на сканирование во второй половине дня. Он чувствует себя хорошо. Нам нужно, чтобы опухлость улеглась, отсюда и задержка со сканированием. Мы скрестим пальцы и будем надеяться на лучший результат», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что травма Чилуэлла не только может оставить его за бортом чемпионата мира. Из-за повреждения англичанин якобы может пропустить большую часть сезона.