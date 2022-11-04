Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Чилуэлл сегодня пройдёт сканирование, надеемся на лучший результат»

04 Ноября 2022 • 16:40 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 2.60 X 3.40 2 2.70
06.11 15:00

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер надеется, что травма защитника Бена Чилуэлла окажется не такой серьёзной. Напомним, англичанин получил повреждение в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

«Он собирается пойти на сканирование во второй половине дня. Он чувствует себя хорошо. Нам нужно, чтобы опухлость улеглась, отсюда и задержка со сканированием. Мы скрестим пальцы и будем надеяться на лучший результат», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что травма Чилуэлла не только может оставить его за бортом чемпионата мира. Из-за повреждения англичанин якобы может пропустить большую часть сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.35 3.55 2.17
Видео
05.11.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.14 9.40 17.00
Видео
05.11.22 в 18:00
Лидс Лидс
Борнмут Борнмут
2.08 3.70 3.50
Видео
05.11.22 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.75 3.45 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
16:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Обамеянг с нетерпением ждёт матча с «Арсеналом»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Чилуэлл сегодня пройдёт сканирование, надеемся на лучший результат»
15:38 · Англия. Премьер-лига
Ковачич возобновил тренировки с «Челси»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Джеймс всё ещё надеется, что Саутгейт возьмёт его на чемпионат мира
15:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»
14:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен Фелиш
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньес делает большие шаги к прогрессу»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» потерпел неудачу в попытках приобрести Канселу
13:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» может подписать форварда из АПЛ
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет переманить в «Астон Виллу» игрока сборной Испании
13:28 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд высказался о критике
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нашёл замену Тилемансу
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Артета отреагировал на анонс с Обамеянгом – испанец ранее «выгнал» габонца из «Арсенала»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Беллингемом
12:59 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг обратился к «Арсеналу» перед дерби
Все новости
Рекомендуем