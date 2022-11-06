Обамеянг - в стартовом составе «Челси» на дерби с «Арсеналом»

Сегодня, 6 ноября, состоится центральный матч 14-го тура Английской премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Арсенал». Главные тренеры команд объявили стартовые составы на предстоящее дерби.

Наставник «пенсионеров» Грэм Поттер поставил в основной состав следующих игроков: Менди, Аспиликуэта, Силва, Чалоба, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Маунт, Кукурелья, Хаверц, Обамеянг, Стерлинг.

Рулевой «канониров» Микель Артета сделал ставку на таких футболистов: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

Дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:00 по московскому времени. Главный судья матча – Майкл Оливер.

«Челси» занимает седьмое место в таблице АПЛ, а «Арсенал» располагается на второй строчке.