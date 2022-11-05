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Джо Коул: «Челси» — самая успешная команда Англии за последние 20 лет»

05 Ноября 2022 • 11:05 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 2.60 X 3.40 2 2.70
06.11 15:00

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул в преддверии матча 15-го тура чемпионата Англии, в котором «синие» примут на своём поле «Арсенал», сравнил достижения двух лондонских клубов за последнее время. 

Экс-игрок сборной Англии восхитился работой Микеля Артеты на посту главного тренера «канониров», отметив, что ему очень нравится игра «Арсенала» в нынешнем сезоне. Вместе с тем Коул напомнил о достижениях этих клубов за последние 20 лет, по числу которых «синие» уверенно превосходят «пушкарей».

«Мы должны признать, что «Челси» играл на совершенно другом уровне последние 20 лет. «Челси» — самая успешная команда за это время. Я чувствую, что «Челси» ещё способен конкурировать и очень скоро превзойдёт «Арсенал», — цитирует Коула The Sun.

Напомним, что на данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Челси» на 10 очков. Их очное противостояние состоится завтра, 6 ноября. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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