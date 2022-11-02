Броя: «Поражение «Брайтону» было ужасным, нам нужно поскорее вернуться на победный путь»

Нападающий «Челси» Армандо Броя прокомментировал поражение своей команды в последнем туре Английской премьер-лиги против «Брайтона». Напомним, «пенсионеры» проиграли со счётом 1:4 на выезде и потеряли место в первой четвёрке.

«Поражение «Брайтону» было ужасным, нам нужно поскорее вернуться на победный путь как можно скорее. Мы должны поскорее забыть об этом матче, набрав побольше очков, и пройдя дальше в Кубке лиги», – заявил Броя на пресс-конференции.

Сегодня Броя может выйти в стартовом составе «Челси» на поединок с загребским «Динамо», который состоится в 22:00 по московскому времени. Ранее «пенсионеры» обеспечили себе выход в раунд плей-офф с первого места.