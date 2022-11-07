«Арсенал» - первая команда, которая выиграла в АПЛ десять гостевых матчей у «Челси»

В пятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» оставила не у дел «Челси», выиграв с минимальным счетом, что позволило подопечным Микеля Артеты вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии.

Как выяснилось, это была уже десятая победа «Арсенала» в гостях над «Челси» за все время существования английской Премьер-лиги, то есть за последние тридцать лет. «Арсенал» - первая команда, добравшаяся до двухзначного показателя в этом смысле.

Также «Арсенал» - вторая команда, которая трижды кряду обыгрывает «Челси» в гостях. Первой был «Блэкберн» с 1993 по 1996 год.