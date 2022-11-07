Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» - первая команда, которая выиграла в АПЛ десять гостевых матчей у «Челси»

07 Ноября 2022 • 07:05 Комментировать
Челси
0:1
Арсенал
окончен

В пятнадцатом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» оставила не у дел «Челси», выиграв с минимальным счетом, что позволило подопечным Микеля Артеты вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии.

Как выяснилось, это была уже десятая победа «Арсенала» в гостях над «Челси» за все время существования английской Премьер-лиги, то есть за последние тридцать лет. «Арсенал» - первая команда, добравшаяся до двухзначного показателя в этом смысле.

Также «Арсенал» - вторая команда, которая трижды кряду обыгрывает «Челси» в гостях. Первой был «Блэкберн» с 1993 по 1996 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - первая команда, которая выиграла в АПЛ десять гостевых матчей у «Челси»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Эмери - лишь четвёртый тренер, который выиграл свой первый матч против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» заподозрили в ставках на матчи
02:19 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не уверен в будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022
00:59 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Уверен, Сон быстро поправится и сыграет на чемпионате мира»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду» 1
00:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главные проблемы «Тоттенхэма» при Конте
06 Ноября
23:40 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался платить 50 млн евро за одного из самых результативных игроков Европы 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Статистика Салаха – это безумие»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Конте – о поражении от «Ливерпуля»: «Несправедливый и необъяснимый итог»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Тоттенхэм» был лучше «Ливерпуля» во втором тайме»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продлил длительную безвыигрышную серию в матчах с «Ливерпулем»
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» впервые за полгода выиграл выездной матч АПЛ
Все новости
Рекомендуем