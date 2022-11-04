​Артета отреагировал на анонс с Обамеянгом – испанец ранее «выгнал» габонца из «Арсенала»

Уход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» получился скандальным. В своё время Микель Артета лишил габонского форварда капитанской повязки и отстранил от команды по дисциплинарным причинам. По сути, испанец выгнал игрока - Обамеянг в итоге ушёл в «Барселону», а летом вернулся в Лондон, но уже в «Челси». В воскресенье габонец сыграет против своей бывшей команды. В анонсе Пьер-Эмерик обратился к «канонирам» и дал понять, что он будет делать всё возможное для победы «Челси» в дерби.

На анонс с Обамеянгом отреагировал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

«Это ожидаемо от футболистов. Если вы спросите любого из наших игроков, они скажут то же самое. Обамеянг умеет забивать голы, и он будет делать это в любой команде, пока не решит, что с футболом пора завязывать», - сказал Артета журналистам.