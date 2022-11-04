Поттер – о первых двух месяцах у руля «Челси»: «Удовлетворён, но мы можем прибавить»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил дебютные два месяца работы во главе лондонского коллектива.

Английский специалист перебрался в «Челси» из «Брайтона» в начале сентября, сменив на посту рулевого «синих» Томаса Тухеля.

«Статистика говорит за себя: семь побед, три ничьи и одно поражение. Очень много игр за короткий промежуток времени. Я доволен уроками, которые извлёк за этот период, я продолжаю учиться, узнаю всё больше и больше. Если говорить о качестве игры, мы можем прибавить, но с учётом плотного графика и травм команда выглядела хорошо. Нужно продолжать прогресс», – заявил Поттер на пресс-конференции в преддверии матча против «Арсенала».