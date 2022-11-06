Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Арсенал» заслужил победу над «Челси»

06 Ноября 2022 • 18:37 Комментировать
Челси
0:1
Арсенал
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ.

«Мы хотели вернуть себе первую строчку, но конкуренция в таблице серьезная. Мы приехали к очень сильной команде и заслужили победу в этой встрече», — приводит BT Sport слова Артеты.

По мнению тренера, победа в таком матче доказала, что молодые футболисты могут показывать результат при большом давлении в играх против сильных клубов.  

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 34 набранных очка после 13 матчей. В следующем туре лондонская команда сыграет с «Вулверхэмптоном».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Арсенал Арсенал
0
1
2.80 3.40 2.65
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Ньюкасл
1
4
4.30 3.70 1.85
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
3.50 3.65 2.15
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
2
1.90 3.45 4.40
Видео
42 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
2.95 3.75 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» шокировала «Манчестер Юнайтед» и ушла из зоны вылета 7
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уже третий после разгрома «Саутгемптона»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» заслужил победу над «Челси»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Поттер заявил, что «Арсенал» заслуженно обыграл «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 3
14:19 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг - в стартовом составе «Челси» на дерби с «Арсеналом»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом» 1
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» зимой
12:08 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Муса готов вернуться в «Арсенал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста
09:47 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звёздного бельгийца
Все новости
Рекомендуем