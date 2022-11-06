Артета: «Арсенал» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 15-го тура АПЛ.

«Мы хотели вернуть себе первую строчку, но конкуренция в таблице серьезная. Мы приехали к очень сильной команде и заслужили победу в этой встрече», — приводит BT Sport слова Артеты.

По мнению тренера, победа в таком матче доказала, что молодые футболисты могут показывать результат при большом давлении в играх против сильных клубов.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 34 набранных очка после 13 матчей. В следующем туре лондонская команда сыграет с «Вулверхэмптоном».