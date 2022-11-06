«Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби и вернул себе первую строчку в АПЛ

«Челси» принимал «Арсенал» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Лондонское дерби открывало воскресную программу 15-го тура АПЛ. «Арсенал» против «Челси» - шикарная вывеска для этого сезона. Артета построил очень мощный коллектив, видна и работа Поттера в «Челси». Правда, на прошлых выходных «синие» впервые проиграли при новом наставнике, получив 1:4 от «Брайтона». К матчу с «Арсеналом» ситуация тоже была напряжённая – виноват кадровый дефицит. Травмированы Кепа, Канте, Джеймс, Чилуэлл и Фофана.

Зато в атакующей группе Грэм Поттер нашёл место сразу для Обамеянга, Маунта, Стерлинга и Хаверца. На это Артета ответил кулаком из Мартинелли, Сака, Эдегора и Жезуса. В старте «канониров» появился и Александр Зинченко. Многого болельщики ожидали от этого матча, но много ожидали друг от друга и соперники, выбравшие острожную тактику. Мячом сильно больше владел «Арсенал», однако «Челси» чувствовал себя уверенно при игре вторым номером.

Моменты если и возникали, то скорее случайно. Так Хаверц пытался навесить, а в итоге срезкой едва не перекинул Рэмсдейла – выше ворот. Потом Бен Уайт от безысходности приложился издали, также не попав в створ. В итоге эти мощные атакующие бригады наиграли лишь на жёлтую карточку (Обамеянгу и Сака), а за первый час игрового времени случился всего лишь один удар в створ, и тот был совсем неопасным.

Зато после часа включился «Арсенал» и сначала кольнул опасным моментом – Жезус после передачи Сака с острого угла пробил в корпус Менди, а затем и забил. Как раз с этого корнера Сака так шикарно закрутил мяч, что Габриэлу у дальней штанги осталось лишь с пары сантиметров пробить под перекладину – 0:1. Поттер быстро и довольно странно отреагировал на этот гол, выпустив Броя и Галлахера вместо Хаверца и Обамеянга. Решил довериться молодости.

«Арсенал» же продолжил давить, ещё и на контратаках успевал колоть, когда «Челси» делал попытки сыграть первым номером. Жезус разогнал наступление, обыграл двоих, собрал на себя внимание ещё двух соперников и покатил Эдегору, но Мартин с линии штрафной площади пробил чуть выше перекладины. В концовке матча «Челси» всё-таки сподобился на навал, прижал «канониров» к воротам, но забить (и даже создать толковых моментов) не сумел.

Побеждает «Арсенал» в лондонском дерби и возвращает себе первую строчку в АПЛ, двигая «Манчестер Сити», а «Челси» терпит второе подряд поражение в чемпионате.