Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби и вернул себе первую строчку в АПЛ

06 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать (7)
Челси
0:1
Арсенал
окончен

«Челси» принимал «Арсенал» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Протокол игры  
Челси0:1Арсенал
  63'Габриэль дос Сантос (0:1)
Менди ЭдуарАспиликуэта Сесар  51'Чалоба Трево  60'Силва ТьягоКукурелья МаркЛофтус-Чик Рубен 78' (Ковачич Матео ( 78') Жоржиньо IIМаунт Мэйсон 78' (Пулишич Кристиан ( 78') Стерлинг Рахим  89'Хаверц Кай 64' (Галлахер Конор ( 64'  85') Обамеянг Пьер-Эмерик  27' 64' (Броя Армандо ( 64')
Запасные: Беттинелли МаркусХолл ЛьюисЗакария ДенисКулибали КалидуЗиеш Хаким
Ремсдейл АаронУайт Бен  80'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 78' (Тирни Киран ( 78') Парти ТомасДжака ГранитСака Букайо  42'Эдегор Мартин 87' (Эльнени Мохамед ( 87') Мартинелли ГабриэлЖезус Габриэль
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсНкетиа ЭддиХолдинг РобТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-Мбойо
06 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Лондонское дерби открывало воскресную программу 15-го тура АПЛ. «Арсенал» против «Челси» - шикарная вывеска для этого сезона. Артета построил очень мощный коллектив, видна и работа Поттера в «Челси». Правда, на прошлых выходных «синие» впервые проиграли при новом наставнике, получив 1:4 от «Брайтона». К матчу с «Арсеналом» ситуация тоже была напряжённая – виноват кадровый дефицит. Травмированы Кепа, Канте, Джеймс, Чилуэлл и Фофана.

Зато в атакующей группе Грэм Поттер нашёл место сразу для Обамеянга, Маунта, Стерлинга и Хаверца. На это Артета ответил кулаком из Мартинелли, Сака, Эдегора и Жезуса. В старте «канониров» появился и Александр Зинченко. Многого болельщики ожидали от этого матча, но много ожидали друг от друга и соперники, выбравшие острожную тактику. Мячом сильно больше владел «Арсенал», однако «Челси» чувствовал себя уверенно при игре вторым номером.

Моменты если и возникали, то скорее случайно. Так Хаверц пытался навесить, а в итоге срезкой едва не перекинул Рэмсдейла – выше ворот. Потом Бен Уайт от безысходности приложился издали, также не попав в створ. В итоге эти мощные атакующие бригады наиграли лишь на жёлтую карточку (Обамеянгу и Сака), а за первый час игрового времени случился всего лишь один удар в створ, и тот был совсем неопасным.

Зато после часа включился «Арсенал» и сначала кольнул опасным моментом – Жезус после передачи Сака с острого угла пробил в корпус Менди, а затем и забил. Как раз с этого корнера Сака так шикарно закрутил мяч, что Габриэлу у дальней штанги осталось лишь с пары сантиметров пробить под перекладину – 0:1. Поттер быстро и довольно странно отреагировал на этот гол, выпустив Броя и Галлахера вместо Хаверца и Обамеянга. Решил довериться молодости.

«Арсенал» же продолжил давить, ещё и на контратаках успевал колоть, когда «Челси» делал попытки сыграть первым номером. Жезус разогнал наступление, обыграл двоих, собрал на себя внимание ещё двух соперников и покатил Эдегору, но Мартин с линии штрафной площади пробил чуть выше перекладины. В концовке матча «Челси» всё-таки сподобился на навал, прижал «канониров» к воротам, но забить (и даже создать толковых моментов) не сумел.

Побеждает «Арсенал» в лондонском дерби и возвращает себе первую строчку в АПЛ, двигая «Манчестер Сити», а «Челси» терпит второе подряд поражение в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
tumstese
06 Ноября 2022 в 17:46
Полностью легальный психотропный наркотик на основе красного мухомора: прекрасно расслабляет, снимает депрессию, поднимает настроение, вот ----->> redirect.sk/narko
CELTIC FROST
06 Ноября 2022 в 17:12
Неужто Арсы снова созрели для больших свершений?
CERG
06 Ноября 2022 в 17:42
Снова готовы исполнить зайца))..
ARTUR
06 Ноября 2022 в 17:11
Игра так себе .. очень много беготни , особенно у челсяков , а мысли на поле нет .. Арсы могли еще в первом тайме их наказывать , очень красиво бил в падении головой Жезус , на мой взгляд лучший в этом матче , есть очень для меня не понятные игроки у арсов , Мартинели..схватил мяч , уперся рогом в землю бежал бежал потом развернулся побежал назад в итоге мяч забрали.. что к чему .. потом этот Одегор..ему так хорошо выложил Жезус мяч , ну ускорься и все.. у тебя все за спиной , начал убирать мяч под себя в итоге засрал голевой момент , Зинченко сдох еще в первом тайме ... но играли таки лучше челсяков , я думаю что челси растеряет свой задел сделаный отличным менеджементом команды Абрамовича ..
Gangsta City
06 Ноября 2022 в 17:03
Не понимаю, почему челси не усилился этим летом? Другие же клубы укрепили свой состав, вроде Сити, а челси нет. Им надо в срочном порядке потратить 700 миллионов на усиление в зимнее ТО, чтобы уверенно выступить в Лиге Конференций в следующем сезоне.
Должны вылететь в 1/8 Лиги Чемпионов, чтобы спокойно готовится уже к следующему сезону.
Еще столько травмированных в челси, да что за наказание!! Впереди еще больше поражений у челси
CERG
06 Ноября 2022 в 17:43
А как там дела у Челси в финансовом плане, кстати говоря?
fireland
06 Ноября 2022 в 16:57
London is red
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Арсенал Арсенал
0
1
2.80 3.40 2.65
Видео
85 мин
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Ньюкасл
0
3
4.30 3.70 1.85
Видео
85 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
3.50 3.65 2.15
Видео
85 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
1.90 3.45 4.40
Видео
06.11.22 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
2.95 3.75 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
18:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» заслужил победу над «Челси»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Поттер заявил, что «Арсенал» заслуженно обыграл «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 3
14:19 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг - в стартовом составе «Челси» на дерби с «Арсеналом»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом» 1
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» зимой
12:08 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Муса готов вернуться в «Арсенал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста
09:47 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звёздного бельгийца
08:44 · Англия. Премьер-лига
Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
08:03 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: «Как жестоко!» 1
07:56 · Англия. Премьер-лига
Конте нацелился на защитника «Интера»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Победа в меньшинстве - это совсем другая победа»
Все новости
Рекомендуем