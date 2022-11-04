Томиясу может пропустить чемпионат мира

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу получил травму во вчерашнем матче Лиги Европы с «Цюрихом», из-за чего может пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Чарльз Уоттс.

В ближайшие дни Томиясу пройдёт углублённое обследование, которое покажет степень серьёзности повреждения. В клубе есть опасения насчёт того, что эта травма оставит футболиста за бортом чемпионата мира.

Напомним, Томиясу является футболистом сборной Японии. На мундиале в Катаре азиатская сборная сыграет в одной группе с такими командами, как Германия, Испания и Коста-Рика.