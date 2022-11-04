​Обамеянг обратился к «Арсеналу» перед дерби

На выходных в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». В преддверии этой битвы BT Sport сделал анонс, в котором фигурирует нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. В настоящий момент он выступает за «Челси», но предыдущим его клубом был «Арсенал», откуда габонец ушёл не без скандала.

«Арсенал», ничего личного. Я вернулся, я синий, я готов. Поехали!» - сказал Обамеянг.

«Челси» будет принимать «Арсенал» в ближайшее воскресенье, 6 ноября. На текущий момент «канониры» занимают первое место в таблице Премьер-лиги, опережая «Манчестер Сити» на два зачётных балла.