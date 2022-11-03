Вратарь «Шахтёра» Трубин рассказал, как трансферные слухи влияют на Мудрика

Вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин высказался о возможном переходе своего одноклубника Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему вингеру также проявляет и «Манчестер Сити».

По словам Трубина, трансферные слухи оказывают на Мудрика лишь положительное влияние.

«Мне нравится, что Мудрик сосредоточен только на своей игре и на том, как играет команда. Все эти слухи о трансфере влияют на него только в положительном ключе. И в команде мы можем сказать ему: «Ну что ж, ты уже в «Арсенале», удачи!» — заявил Трубин.

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «Шахтёр» 13 матчей, забив в них семь голов и отдав столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 15 миллионов евро.