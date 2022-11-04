Поттер: «Обамеянг с нетерпением ждёт матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг с нетерпением ждёт встречи против своей бывшей команды в лице лондонского «Арсенала», который в данный момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Обамеянг с нетерпением ждёт матча с «Арсеналом». Думаю, он будет полон решимости. На этой неделе он неплохо тренировался. Посмотрим, как он сможет себя проявить», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Обамеянг выступал за «Арсенал» с 2018 по 2022 год. За этот срок нападающий выиграл с «канонирами» кубок и суперкубок Англии, после чего бесплатно ушёл в «Барселону».