Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом»

06 Ноября 2022 • 13:55 Комментировать (1)
Челси
0:0
Арсенал
1 2.80 X 3.40 2 2.65
1-й тайм

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ, в котором «синие» примут на своём поле «Арсенал».

Напомним, что в период с 2018 по 2022 год габонский форвард выступал за «канониров».

«Да, раньше я выступал за противоположную команду, и у меня остались воспоминания о матчах против «Челси», но теперь всё иначе. Надеюсь, мы одержим победу. Мы сыграем дома, так что это будет увлекательная игра, и я жду её с нетерпением. Мы постараемся выложиться на максимум», — заявил Обамеянг перед игрой.

Напомним, матч «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 6 ноября. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. На данный момент «канониры» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «синих» на 10 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
LMI
06 Ноября 2022 в 14:40
Надеюсь хоть ничейку зацепим
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11 мин
Челси Челси
Арсенал Арсенал
0
0
2.36 3.45 3.05
Видео
06.11.22 в 17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Ньюкасл
3.00 3.60 2.32
Видео
06.11.22 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.35 3.65 2.14
Видео
06.11.22 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.01 3.50 3.90
Видео
06.11.22 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
2.95 3.75 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:19 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг - в стартовом составе «Челси» на дерби с «Арсеналом»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом» 1
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» зимой
12:08 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Муса готов вернуться в «Арсенал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста
09:47 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звёздного бельгийца
08:44 · Англия. Премьер-лига
Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
08:03 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фулхэма»: «Как жестоко!» 1
07:56 · Англия. Премьер-лига
Конте нацелился на защитника «Интера»
07:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Победа в меньшинстве - это совсем другая победа»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Торино» Юрич может отчалить в Англию
07:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему «МЮ» перестал проигрывать
06:42 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс: «Очень важно вырваться из подвала»
Все новости
Рекомендуем