Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ, в котором «синие» примут на своём поле «Арсенал».

Напомним, что в период с 2018 по 2022 год габонский форвард выступал за «канониров».

«Да, раньше я выступал за противоположную команду, и у меня остались воспоминания о матчах против «Челси», но теперь всё иначе. Надеюсь, мы одержим победу. Мы сыграем дома, так что это будет увлекательная игра, и я жду её с нетерпением. Мы постараемся выложиться на максимум», — заявил Обамеянг перед игрой.

Напомним, матч «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 6 ноября. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. На данный момент «канониры» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «синих» на 10 очков.