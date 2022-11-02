Поттер хочет видеть Троссара в «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер заинтересован в приобретении в стан «аристократов» Леандро Троссара.

По данным The Sun, экс-специалист «Брайтона» хочет видеть своего бывшего подопечного по составу «чаек» в составе английского топ-клуба. По слухам, новое руководство «Челси» планирует выложить за бельгийского полузащитника около 30 миллионов евро.

Контракт Троссара с «Брайтоном» истекает уже после текущего сезона, однако боссы нынешней команды Леандро готовы рассмотреть вариант с зимней продажей вингера сборной Бельгии.

