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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер хочет видеть Троссара в «Челси»

02 Ноября 2022 • 19:59 Комментировать
Челси
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Арсенал
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06.11 15:00

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер заинтересован в приобретении в стан «аристократов» Леандро Троссара.

По данным The Sun, экс-специалист «Брайтона» хочет видеть своего бывшего подопечного по составу «чаек» в составе английского топ-клуба. По слухам, новое руководство «Челси» планирует выложить за бельгийского полузащитника около 30 миллионов евро.

Контракт Троссара с «Брайтоном» истекает уже после текущего сезона, однако боссы нынешней команды Леандро готовы рассмотреть вариант с зимней продажей вингера сборной Бельгии.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Леандро Троссар
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