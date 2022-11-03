Холанн и Кепа – в списке 8 номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

Английская премьер-лига озвучила список из восьми номинантов на звание лучшего игрока турнира. Победитель станет известен после голосования среди болельщиков.

В список номинантов попали: Леандро Троссар («Брайтон»), Кевин де Брёйне и Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Гранит Джака («Арсенал»), Кевин Триппьер, Бруно Гимараэс и Мигель Альмирон («Ньюкасл»).

Главным фаворитом на нагруде считается Леандро Троссар из «Брайтона», который забил 5 голов в октябре. Из них – хет-трик в ворота «Ливерпуля», а также по одному голу в ворота «Челси» и «Манчестер Сити».