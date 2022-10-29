Тухель поделился планами на будущее

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Немецкий специалист был отправлен руководством лондонского клуба в отставку в начале сентября.

«Мне очень нравилось работать в «Челси», я наслаждался каждым днём в этой должности. К сожалению, данный этап завершился слишком рано для меня, но я ничего не мог поделать – работая тренером, ты должен быть готов к подобному.

Я ещё не принял решение о своём будущем, я взял некоторую паузу. Несколько клубов звонили моему менеджеру, но я сказал ему не вступать ни в какие переговоры в ближайшее время», – приводит Sportstar слова Томаса Тухеля.