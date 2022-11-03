Галлахер: «С нетерпением ждём матча с «Арсеналом»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер заявил, что его команда с нетерпением ждёт дерби против «Арсенала», которое состоится в воскресенье в 14:00 по московскому времени на «Стэмфорд Бридж».

«Это будет важнейшая игра. Мы с нетерпением ждём матча с «Арсеналом». Теперь мы полностью сосредоточены на следующих соперниках», – заявил Галлахер на интервью после матча Лиги чемпионов с загребским «Динамо».

Напомним, лондонский «Арсенал» в данный момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с отрывом в два очка от «Манчестер Сити». «Челси» располагается на шестой строчке с одним матчем в запасе.