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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Не думаю, что страх получить травму перед ЧМ-2022 вредит игрокам «Челси»

04 Ноября 2022 • 21:55 Комментировать
Челси
...
Арсенал
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06.11 15:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о боязни игроков получить травму в преддверии чемпионата мира в Катаре.

Недавнее повреждение защитника «синих» Бена Чилуэлла с высокой вероятностью лишило того шансов сыграть на мундиале за сборную Англии, но Поттер считает, что другие игроки команды не пострадают от страха повторить печальную участь своего товарища.

«Не думаю, что дело в страхе, просто риск травм в нынешней ситуации довольно высок, с этим ничего не поделаешь. Вряд ли игрок, постоянно беспокоящийся о травмах, смог бы играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», – заявил Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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