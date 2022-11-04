Тухель: «Чувствую, что моя работа в «Челси» не была закончена»

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель вновь выразил сожаления в связи с увольнением из клуба.

Немецкий специалист был отправлен в отставку в сентябре, уступив пост Грэму Поттеру.

«Мне грустно, ведь моя работа в «Челси», как мне кажется, не была доведена до конца. У меня были фантастические отношения с игроками и персоналом. Мы преодолели сложные времена, что лишь усилило мою связь со всеми в клубе. Я был готов пройти с «Челси» долгий путь, поскольку чувствовал себя счастливым, но владельцы имели свои планы, и я был вынужден это принять», – рассказал в интервью The Hindu Томас Тухель, по-прежнему не нашедший новую тренерскую работу.