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Тухель: «Чувствую, что моя работа в «Челси» не была закончена»

04 Ноября 2022 • 22:48 Комментировать
Челси
...
Арсенал
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06.11 15:00

Бывший наставник «Челси» Томас Тухель вновь выразил сожаления в связи с увольнением из клуба.

Немецкий специалист был отправлен в отставку в сентябре, уступив пост Грэму Поттеру.

«Мне грустно, ведь моя работа в «Челси», как мне кажется, не была доведена до конца. У меня были фантастические отношения с игроками и персоналом. Мы преодолели сложные времена, что лишь усилило мою связь со всеми в клубе. Я был готов пройти с «Челси» долгий путь, поскольку чувствовал себя счастливым, но владельцы имели свои планы, и я был вынужден это принять», – рассказал в интервью The Hindu Томас Тухель, по-прежнему не нашедший новую тренерскую работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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