Джеймс всё ещё надеется, что Саутгейт возьмёт его на чемпионат мира

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс сохраняет надежду поехать на чемпионат мира в составе сборной Англии. По информации от Evening Standard, футболист позитивно настроен, так как опережает график восстановления после травмы колена.

Джеймс надеется, что Саутгейт возьмёт его на чемпионат мира даже в травмированном состоянии для участия в матчах на более поздней стадии. Окончательное решение останется за Гаретом.

Напомним, Джеймс получил травму в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» в столкновении с нападающим Рафаэлом Леау. Сперва обследование показало, что повреждение несерьёзное, но после повторной проверки был поставлен диагноз, согласно которого игрок должен пропустить 6-8 недель.