Кулибали – о матче с «Динамо» Загреб: «Думаю, мы играли хорошо, даже несмотря на пропущенный гол»

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо» со счётом 2:1. Напомним, «пенсионеры» вышли из группы с первого места.

«Думаю, мы играли хорошо, даже несмотря на пропущенный гол. Это была отличная подготовка к матчу с «Арсеналом». Лично я чувствую себя хорошо. Позади остались несколько сложных дней, который потребовались мне, чтобы вернуться на поле», – сказал Кулибали на интервью после матча.

Кулибали в этом сезоне забил один гол в Английской премьер-лиге. Игрок перешёл в лондонский клуб летом из «Наполи».