Чилуэлл высказался о своей травме, которая не позволит ему принять участие в чемпионат мира

Защитник «Челси» и сборной Англии Бен Чилуэлл высказался о своей травме, из-за которой он пропустит чемпионат мира. Напомним, мировое первенство пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист пропустит около трёх месяцев из-за повреждения сухожилия задней поверхности бедра, полученного в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (2:1).

Чилуэлл поблагодарил всех за поддержку, отметив что участие в мундиале было для него мечтой.

«После травмы передней крестообразной связки я много работал, чтобы убедиться, что готов к чемпионату мира. К сожалению, после прохождения медицинских тестов и получения результатов воплотить эту мечту стало невозможно. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы как можно скорее вернуться в строй», — написал Чилуэлл в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «синих» 13 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.