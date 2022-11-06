Поттер заявил, что «Арсенал» заслуженно обыграл «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения в матче 15-го тура АПЛ от «Арсенала» (0:1).

«Мы провели не очень хорошую игру, но сейчас необходимо думать о предстоящем матче. Мы понимаем, что у нас много работы», — приводит слова Поттера BBC.

Специалист отметил, что сегодня они играли с хорошим соперником. По мнению тренера, «Арсенал» больше заслужил победу, но он не может упрекнуть своих футболистов в самоотдаче.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 21 зачетных балл после 13 матчей. В следующем туре подопечные Поттера сыграют с «Ньюкаслом».