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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер заявил, что «Арсенал» заслуженно обыграл «Челси»

06 Ноября 2022 • 18:04 Комментировать
Челси
0:1
Арсенал
окончен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после поражения в матче 15-го тура АПЛ от «Арсенала» (0:1).

«Мы провели не очень хорошую игру, но сейчас необходимо думать о предстоящем матче. Мы понимаем, что у нас много работы», — приводит слова Поттера BBC.

Специалист отметил, что сегодня они играли с хорошим соперником. По мнению тренера, «Арсенал» больше заслужил победу, но он не может упрекнуть своих футболистов в самоотдаче.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 21 зачетных балл после 13 матчей. В следующем туре подопечные Поттера сыграют с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Грэм Поттер
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