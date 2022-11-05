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Эльнени: «В раздевалке «Арсенала» нет игроков с большим эго»

05 Ноября 2022 • 12:58 Комментировать (1)
Челси
...
Арсенал
1 2.60 X 3.40 2 2.70
06.11 15:00

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени заявил, что в раздевалке команды нет футболистов с большим эго.

«В раздевалке «Арсенала» нет игроков с большим эго, у нас так не принято. Здесь каждый игрок с уважением относится друг к другу и делает всё ради партнёров. Это делает наш состав действительно сильным», – цитирует Эльнени официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в прошлом сезоне Эльнени продлил контракт «Арсеналом». Ещё год назад футболиста хотели продать, но своей игрой в предыдущей кампании египтянин заставил руководство «канониров» изменить своё мнение и наградить его новым соглашением.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мохамед Эльнени
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ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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Ars1987
05 Ноября 2022 в 13:08
Правильно с большим эго уже прозябают во всяких фенербахчах и в стане всяких членси. Артета таким быстро место указывает.
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