Эльнени: «В раздевалке «Арсенала» нет игроков с большим эго»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени заявил, что в раздевалке команды нет футболистов с большим эго.

«В раздевалке «Арсенала» нет игроков с большим эго, у нас так не принято. Здесь каждый игрок с уважением относится друг к другу и делает всё ради партнёров. Это делает наш состав действительно сильным», – цитирует Эльнени официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в прошлом сезоне Эльнени продлил контракт «Арсеналом». Ещё год назад футболиста хотели продать, но своей игрой в предыдущей кампании египтянин заставил руководство «канониров» изменить своё мнение и наградить его новым соглашением.