Поттер: «Нам предстоит сделать очень много работы, чтобы сократить отрыв от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что его команде предстоит проделать ещё огромный объём работы, чтобы сократить отрыв от «Манчестер Сити». Напомним, в прошлом сезоне «пенсионеры» под руководством Томаса Тухеля финишировали на третьем месте в АПЛ с отставанием в 19 очков от «горожан».

«Нам предстоит сделать очень много работы, чтобы сократить отрыв от «Манчестер Сити». Необходимо правильно развивать футбольную идею. Нам понадобится некоторое время. Немного стабильности и грамотного подбора персонала в дополнение к тому, что у нас есть», – заявил Поттер на пресс-конференции.

«Челси» сейчас располагается на шестой строчке в чемпионате Англии с одним матчем в запасе.